сочинение на тему описание действий

Гость: Гость:

Рисование. Я очень люблю рисовать и с удовольствием наблюдаю за тем, как рисуют другие. Однажды, заглянув в кабинет живописи, я увидел, что за мольбертом сидит мальчик. Я подошёл поближе. И что же вижу? Я вижу в его руках карандаш. Карандаш вверх, карандаш вниз. И вот появляются линии. Совсем тихо. Я подхожу ближе. Мальчик берет краски и медленными мазками широкой кистью рисует фон. Аккуратные движения его руки – и небо становится голубым, а трава зеленой. Еще один мазок, и появилось дерево. Художник медленно рисует каждую трещинку, даже муравьев на этом дереве. Прелестно! Теперь начинают появляться цветы. У розы он рисует каждый лепесток и каждую росинку, тюльпану дает насыщенный розовый цвет, а ромашки удостаиваются лишь желтого глазка, но и тот прорисовывается с большой точностью. Последняя ромашка - и картина закончена, она получилась яркой, живой, просто замечательной.