Вычислить с помощью формул приведения: sin 7п/6

Математика
Вычислить с помощью формул приведения: sin 7п/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(7pi/6)= sin(pi+pi/6)= -sin(pi/6)= -1/2
Гость:
sin7п/6=sin(6п/6 +п/6)=sin(п + п/6) (попадаем в 3ю четвертерьть, поэтому sin<0 отрицателный) -sinп/6=-1/2
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