периметр квадрата больше 26 см но меньше 30 см оцените длину стороны квадрата

Математика
периметр квадрата больше 26 см но меньше 30 см оцените длину стороны квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕРИМЕТР КВАДРАТА 28 А ЗНАЧИТ СТОРОНА 28/4=7
Гость:
периметр больше 26 но меньше 30  значит Р= 28 потому что 28:4 = 7   Ответ : Р=28 , длина - 7 см  
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