напишите пожайлуста отзыв на любое понравившееся стихотворения Лермонтова!! срочно...
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напишите пожайлуста отзыв на любое понравившееся стихотворения Лермонтова!! срочно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например стихотворение"Бородино"! Это стихотворение полно жизни...Оно передает чуства радости,сожеления... Оно мне очень понравилось потому что когда читаешь его то сразу представляешь это Бородинское сражение, эти страшные шумы пушек,слёзы радости...... Ну как то так:)
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