напишите пожайлуста отзыв на любое понравившееся стихотворения Лермонтова!! срочно...

Гость: Гость:

Например стихотворение"Бородино"! Это стихотворение полно жизни...Оно передает чуства радости,сожеления... Оно мне очень понравилось потому что когда читаешь его то сразу представляешь это Бородинское сражение, эти страшные шумы пушек,слёзы радости...... Ну как то так:)