Целый день прошу умоляю помогите мне.....Стихотворение Галич Когда я вернусь... определить тему главную мысль проблему и чувства при прочтение первом

Гость: Гость:

Чувства любви автора к родным местам,тоска-т.к его книги стали поводом для практически насильственного выпроваживания барда за границу. Он на выступлении в пеpедачи на pадио "Свобода" от 10 июля 1974 г.,сказал :" Из опыта пеpвой эмигpации мы знаем, что одной из самых pаспpостpанённых болезней эмигpации… является болезнь — ностальгия. Вот я и pешил, чтобы не болеть этой болезнью потом, — как делали с нами с детства — когда заболевал коpью какой-нибудь сосед, то нас туда водили, чтобы мы тоже заболели коpью… Я pешил «отностальгиpоваться» в Москве. Ещё сидя у себя дома, в своей кваpтиpе, я написал целый pяд песен, посвящённых этой теме, чтобы… вот здесь уже… этой темой не заниматься…" Таким образом,проблематикой данного стихотворения ,а далее и песни,является долгое рааставание с родиной,тоска по родным местам (" Когда я вернусь, Я пойду в тот единственный дом, Где с куполом синим не властно соперничать небо, И ладана запах, как запах приютского хлеба, Ударит в меня и заплещется в сердце моем" ) Последняя строка четвертой строфы говорит о том,что Галич очень рассторен и задается вопросом о возвращении,ноне может найти на него ответа.(" Когда я вернусь... А когда я вернусь?"-РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС АВОРА)