Запишите формулы и названия оксидов серы

Химия
Запишите формулы и названия оксидов серы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 оксид серы (4) сернистый газ или сернистый ангидрид 2SO2+O2=SO3 оксид серы(6) серный ангидрид
Гость:
Оксид серы (VI) - серный ангидрид, треокись серы, серный газ - SO₃  Оскид серы (IV) - диоксид серы, сернистый газ, сернистый ангидрид -  SO₂ 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезд...
Ответить
Обществознание
Сочинение:   Причины жестокости белых и красных во время гражданской войны (в России)
Ответить
Математика
высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров
Ответить
Алгебра
Решить уравнение ax^2+(a+3)x+3=0, если один корень в полтора раза больше другого  
Ответить
Русский язык
учебное сообщение на тему "что я знаю о имени прилагательном"
Ответить