Запишите формулы и названия оксидов серы
Химия
Запишите формулы и названия оксидов серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 оксид серы (4) сернистый газ или сернистый ангидрид 2SO2+O2=SO3 оксид серы(6) серный ангидрид
Гость:
Оксид серы (VI) - серный ангидрид, треокись серы, серный газ - SO₃ Оскид серы (IV) - диоксид серы, сернистый газ, сернистый ангидрид - SO₂
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