учебное сообщение на тему "что я знаю о имени прилагательном"

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Прилагательное- это часть речи. Какова его роль. Нам нужно уметь отличать предметы друг от друга. А как мы сможем это сделать?. А нам помогут прилагательные. У них есть вопросы-какой?,какая?,какие?. И это важно . Прилагательные изменяются по числам(ед. число и мн. число). Они имеют род - мужской,женский,средний. Еще склонение, оно тоже по родам определяется - м.р, ж.р. и ср. род. Прилагательное обозначает признак предмета - а это важно. В предложении обычно прилагательное является определением.