В суточную норму корма взрослого голубя вхолит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. Найдите массу зерновой смеси в суточном корме, если она содержит проса на 10 г больше, чем бобовых. 

Математика
В суточную норму корма взрослого голубя вхолит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. Найдите массу зерновой смеси в суточном корме, если она содержит проса на 10 г больше, чем бобовых. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассуждаем: разница между просом и бобовыми 20%. В граммах это 10 граммов.Следовательно, 1% это 0,5гр:  10 : 20 = 0,5. Считаем: 0,5 * 40 = 20(гр.-пшеница)                 0,5 * 40 = 20(гр.-просо)                 0,5 * 20 = 10(гр.-бобовые). Следовательно, масса зерновых  20 + 20 = 40(гр.)
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