В суточную норму корма взрослого голубя вхолит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. Найдите массу зерновой смеси в суточном корме, если она содержит проса на 10 г больше, чем бобовых.

Математика

В суточную норму корма взрослого голубя вхолит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. Найдите массу зерновой смеси в суточном корме, если она содержит проса на 10 г больше, чем бобовых.

Автор: Гость