  Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?  

Гость: Гость:

Дано: l = 140 см = 1,4 м Po стали(удельное сопротивление) = 0,15 Ом *мм2/м S = 0,2 мм2 I = 250 мА = 0,25 А Найти: U Решение: R= ро * l/s = 0,15 * 1,4 / 0,2 = 1,05 Ом U = R*I = 1,05 Ом * 0,25 А = 0,2625 В Ответ: U = 0,2625 В