приведите прмеры механических волн
Физика
приведите прмеры механических волн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
груз на пружине,уровень громкости звука,математический маятник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При сгорании газообразного аммиака образуются пары воды и оксид азота. Сколько теплоты выделится при этой реакции, если было получено 44,8 л NO в п...
Биология
Математика
1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. 1)50,24см^2. 2)12,56 см^2. 3)55,8см^2. 4)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см...