При сгорании газообразного аммиака образуются пары воды и оксид азота. Сколько теплоты выделится при этой реакции, если было получено 44,8 л NO в пересчете на нормальные условия?
Химия
При сгорании газообразного аммиака образуются пары воды и оксид азота. Сколько теплоты выделится при этой реакции, если было получено 44,8 л NO в пересчете на нормальные условия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3+5O2=4NO+6H2O Теплота сгорания: NH3=-46.19кДж H2O=-241.83кДж NO=90.37кДж По закону Гесса: ∆H=4*90,37+6*(-241,83)-(4*(-46,19)+5*0)=-904,74кДж Так как теплота сгорания равна теплоте разложения с обратным знаком,то ∆H=904,74кДж-количество теплоты при образовании 4 моль продукта(4NO) 1моль продукта =22,4л.,а из условия получено 44,8(2 моля),поэтому надо: ∆H = 904,74 / 2 = 452,37 кДж.
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