В чём выражается экологическая адаптация насекомоядных растений к минеральному питанию???

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Насекомоядные растения обитают в условиях, где почвы или вода бедны минеральным питанием или практически минеральное питание недоступно (как, например наша росянка - живет на торфяных болотах с холодной водой, поэтому, несмотря на большое количество влаги, она корнями не всасывается в достаточном количестве, и из-за небольших температур минеральных веществ в болоте мало - не разлагаются растительные остатки) . Растениям для наращивания зеленой массы нужен азот, который в подобных условиях практически ендоступен, вот и восполняют эту нехватку, ловя и переваривая насекомых