1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. 1)50,24см^2. 2)12,56 см^2. 3)55,8см^2. 4)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)...
Математика
1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. 1)50,24см^2. 2)12,56 см^2. 3)55,8см^2. 4)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)3:10. В)9:10. Г)другой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Примем (Пи) = 3,14 R - радиус окружности = D/2=8/2=4, см S - площадь круга, см^2 тогда S=(Пи)*R^2=3.14*4^2=50.24 см^2 2) Примем (Пи) = 3,14 R1 = 6,8, см D2=21 см ---> R2=D2/2=21/2=10.5 см S - площадь круга, см^2 тогда S1=(Пи)*R1^2=3,14*6,8^2=145,19 см^2 S2=(Пи)*R2^2=3,14*10,5^2=346,19 см^2 S1/S2=145.19/346.19= 21/50
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