В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории

Математика

В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории

Автор: Гость