В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории
Математика
В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)245+68=313 чел-отдыхает во втором санатории. 2)829-(245+313)=271 чел-отдыхает в третьем санатории.
Гость:
829 ч-всего 245 ч-отдыхают в 1 санатории 245+68 ч=313 ч -во 2 санатории 829-(245+313)=829-558=271 человек - в3 санатории ответ:271 человек
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