1) название слоя желудка? 2) ткань и ее функция? 

Биология
1) название слоя желудка? 2) ткань и ее функция? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 слоя: внутренний, средний и наружный Внутренний слой выделяет желудочный сок в состав котороговходят слизь, соляная кислота и ферменты для переваривания пищи. Соляная кислота убивает вредные микроорганизмы, способствует перевариванию.Внутренняя стенка имеет много складок. Средний слой образован гладкой мышечнойтканью. Сокращяясь и расслабляясь, мышцы перемешивают пищу. Это способствует лучшему перевариванию пищи. Наружный слой состоит из брюшины- выросты внутренней стенки брюшной полости, которые охватывают желудок и фиксируют его положение. 2)Тканями называют группы клеток и межклеточного вещества, выполняющие общие функции и обладающие сходным строением. Свойства тканей: прочность костей, эластичность хрящей
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