Полуостров, на котором расположен самый теплый штат США?

Українська література
Полуостров, на котором расположен самый теплый штат США?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
флорида  самый теплый полу остров в США 
Гость:
Флорида самый теплый штат США, расположен на п\о Флорида
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