Полуостров, на котором расположен самый теплый штат США?
Українська література
Полуостров, на котором расположен самый теплый штат США?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
флорида самый теплый полу остров в США
Гость:
Флорида самый теплый штат США, расположен на п\о Флорида
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