норма высева овса составляет 220 кг. а ячменя - 240 кг на 1 га. сколько было израсходовано семян овса и ячменя, если ими был засеян участок, изображенный на плане в масштабе 1 : 10000000 (это прямоугольник 2см*3 см) , причем ов...

Математика

норма высева овса составляет 220 кг. а ячменя - 240 кг на 1 га. сколько было израсходовано семян овса и ячменя, если ими был засеян участок, изображенный на плане в масштабе 1 : 10000000 (это прямоугольник 2см*3 см) , причем овсом было засеяно на 0,5га больше,чем ячменем?

Автор: Гость