норма высева овса составляет 220 кг. а ячменя - 240 кг на 1 га. сколько было израсходовано семян овса и ячменя, если ими был засеян участок, изображенный на плане в масштабе 1 : 10000000 (это прямоугольник 2см*3 см) , причем ов...
Математика
норма высева овса составляет 220 кг. а ячменя - 240 кг на 1 га. сколько было израсходовано семян овса и ячменя, если ими был засеян участок, изображенный на плане в масштабе 1 : 10000000 (это прямоугольник 2см*3 см) , причем овсом было засеяно на 0,5га больше,чем ячменем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы с нулями не напутали? очень уж площадь большая получается - 200 на 300 км, это 6 млн Га. Вообще же решение такое: X Га - засеяли ячменём X + 0,5 Га - овсом. x + x + 0,5 = 6000000 Га (судя по Вашим условиям). Найдёте х - засеяли ячменём, вычтете 0,5 - засеяли овсом. Умножите эти числа на нормы высева и получите ответ.
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