высота CD прямоугольного треугольника ABC делит гипотенузу AB на 2 части AD =16 BD=9 доказать что треугольник ACD подобен треугольник CBD найти CD

Геометрия
высота CD прямоугольного треугольника ABC делит гипотенузу AB на 2 части AD =16 BD=9 доказать что треугольник ACD подобен треугольник CBD найти CD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если АВС= а, то DCB=90-а значит ACD=90-90+а=а значит треугольники подобны по двум углам CD/BD=AD/CD CD^2=AD*BD CD= корент из 144=12
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