В парке установили скамейки.Для каждой скамейки нужно вырыть 2 ямки.В первый день установили 17 скамеек,во второй день 23 скамейки.Сколько ямок для этого надо вырыть\ Реши задачу разными способами.
Математика
В парке установили скамейки.Для каждой скамейки нужно вырыть 2 ямки.В первый день установили 17 скамеек,во второй день 23 скамейки.Сколько ямок для этого надо вырыть\ Реши задачу разными способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*2=34(ям)-в 1 день 23*2=46(ям)- во 2 день 34+46=80(ям)-всего или (17+23)*2=80(ям)
Гость:
I) 17+23=40(с)-всего скамеек 40*2=80 (я)всего ямок II)17*2=34 (я) 23*2=46(я) 34+46=80 (я)
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