В парке установили скамейки.Для каждой скамейки нужно вырыть 2 ямки.В первый день установили 17 скамеек,во второй день 23 скамейки.Сколько ямок для этого надо вырыть\ Реши задачу разными способами.

Математика

В парке установили скамейки.Для каждой скамейки нужно вырыть 2 ямки.В первый день установили 17 скамеек,во второй день 23 скамейки.Сколько ямок для этого надо вырыть\ Реши задачу разными способами.

Автор: Гость