Какую сторону человечиской жизни открыл Гоголь в своей повести?

Литература
Какую сторону человечиской жизни открыл Гоголь в своей повести?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголь Н.В. в своей повести "Шинель" рассказывает читателю о жизни так называемого «маленького человека».Сюжет о несчастном, забитом нуждой чиновнике был воплощен автором в произведение искусства, которое Герцен назвал «колоссальным».Автор, конечно, не скрывает своей иронической усмешки, когда он описывает духовную ограниченность и убожество своего героя. Акакий Акакиевич был робким, бессловесным существом, безропотно сносившим «канцелярские насмешки» своих сослуживцев и деспотическую грубость начальников. Отупляющая работа переписчика бумаг парализовала в нем какие бы то ни было духовные интересы. Юмор Гоголя мягок и деликатен. Писателя ни на один момент не покидает горячее сочувствие к своему герою, выступающему в повести как трагическая жертва жестоких условий современной действительности. Писатель создает сатирически обобщенный тип человека — представителя бюрократической власти России. Так, как начальство ведет себя с Башмачкиным, ведут себя все «значительные лица». Смирение и покорность несчастного Акакия Акакиевича в контрасте с грубостью «значительных лиц» вызывали в читателе не только чувство боли за унижение человека, но и протест против несправедливых порядков жизни, при которых возможно подобное унижение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. А)50,24см^2. Б)12,56 см^2. В)55,8см^2. Г)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см...
Ответить
Химия
вычислите объем (н.у.),который займут 66г оксида серы(4)
Ответить
Математика
в 1 книге 230 стр в 2 книге 325 стр Скоко всего строниц между 1 стр 1 книги и последней стр 2 книге
Ответить
Русский язык
Однокоренное с разделительным ъ или ь к слову "снимать"(фильм)
Ответить
Геометрия
Докажите что площадь ромба равна половине произведения длин его диагоналей
Ответить