Какую сторону человечиской жизни открыл Гоголь в своей повести?

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Гоголь Н.В. в своей повести "Шинель" рассказывает читателю о жизни так называемого «маленького человека».Сюжет о несчастном, забитом нуждой чиновнике был воплощен автором в произведение искусства, которое Герцен назвал «колоссальным».Автор, конечно, не скрывает своей иронической усмешки, когда он описывает духовную ограниченность и убожество своего героя. Акакий Акакиевич был робким, бессловесным существом, безропотно сносившим «канцелярские насмешки» своих сослуживцев и деспотическую грубость начальников. Отупляющая работа переписчика бумаг парализовала в нем какие бы то ни было духовные интересы. Юмор Гоголя мягок и деликатен. Писателя ни на один момент не покидает горячее сочувствие к своему герою, выступающему в повести как трагическая жертва жестоких условий современной действительности. Писатель создает сатирически обобщенный тип человека — представителя бюрократической власти России. Так, как начальство ведет себя с Башмачкиным, ведут себя все «значительные лица». Смирение и покорность несчастного Акакия Акакиевича в контрасте с грубостью «значительных лиц» вызывали в читателе не только чувство боли за унижение человека, но и протест против несправедливых порядков жизни, при которых возможно подобное унижение.