в 1 книге 230 стр в 2 книге 325 стр Скоко всего строниц между 1 стр 1 книги и последней стр 2 книге
Математика
в 1 книге 230 стр в 2 книге 325 стр Скоко всего строниц между 1 стр 1 книги и последней стр 2 книге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
230+325-2=553 страниц между 1 стр первой книги и посл страницей второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кодовой замок имеет 6 кнопок, чтобы его открыть нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Сколько существует вариантов кода для этого ...