в 1 книге 230 стр в 2 книге 325 стр Скоко всего строниц между 1 стр 1 книги и последней стр 2 книге

Математика
в 1 книге 230 стр в 2 книге 325 стр Скоко всего строниц между 1 стр 1 книги и последней стр 2 книге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
230+325-2=553 страниц между 1 стр первой книги и посл страницей второй
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