Докажите что площадь ромба равна половине произведения длин его диагоналей

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диагонали ромба разбивают его на 4 прямоугольных треугольника, пусть диагонали а и в, тогда площадь каждого равна (а/2*в/2)/2=а*в/8, но таких трегольников четыре тогда площадь ромба равна 4*а*в/8=а*в/2