стрелок выстрелил в мишень 15 раз.Если за каждое точное попадание он получает 6 очков то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените сколько точных попаданий в мишень должен сделать стрелок,чтобы в конце игры получить больше 3...
Математика
стрелок выстрелил в мишень 15 раз.Если за каждое точное попадание он получает 6 очков то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените сколько точных попаданий в мишень должен сделать стрелок,чтобы в конце игры получить больше 34 очков. Решить задачу составив неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - попаданий, 15-x - промахов. 6x - получено очков за ВСЕ попадания, 2(15-x) = 30-2x - потеряно очков за ВСЕ промахи. Так как ему нужно получить больше 34 очков, то: 6x - (30-2x) > 34 8x - 30 > 34 8x > 64 x > 8
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