стрелок выстрелил в мишень 15 раз.Если за каждое точное попадание он получает 6 очков то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените сколько точных попаданий в мишень должен сделать стрелок,чтобы в конце игры получить больше 3...

Математика

стрелок выстрелил в мишень 15 раз.Если за каждое точное попадание он получает 6 очков то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените сколько точных попаданий в мишень должен сделать стрелок,чтобы в конце игры получить больше 34 очков. Решить задачу составив неравенство

Автор: Гость