чтобы узнать расстояние от дома до реки костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов 1)узнай сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки 2)найди расстояние от дом...

Математика

чтобы узнать расстояние от дома до реки костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов 1)узнай сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки 2)найди расстояние от дома до реки если средняя длина шага кости 3 дециметра вырази ответ в метрах и дециметрах

Автор: Гость