чтобы узнать расстояние от дома до реки костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов 1)узнай сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки 2)найди расстояние от дом...
Математика
чтобы узнать расстояние от дома до реки костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов 1)узнай сколько в среднем шагов сделал костя от дома до реки 2)найди расстояние от дома до реки если средняя длина шага кости 3 дециметра вырази ответ в метрах и дециметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) среднее количество шагов (1836+1400):2=1393 2) Если средняя длина шага 3 дм, то среднее расстояние равно 1393*0,3=417,9 м дм и см сама сравнишь. Если есть вопросы кидай соообщения.
Гость:
1) (1386+1400):2=1393шага в среднем 2) 1393 *3 =4179 дм = 417м 9 дм
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