маляр -какой тут суффикс? Спасибо!!
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маляр -какой тут суффикс? Спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маляр-корень, суффикса и окончания нет.
Гость:
суффикса нет, нулевое окончание
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