Произведя надлежащую замену и составив вспомогательное квадратное уравнение , решите систему с полным решением пожалуйста Х+2у=-7  Ху=6

Алгебра
Произведя надлежащую замену и составив вспомогательное квадратное уравнение , решите систему с полным решением пожалуйста Х+2у=-7  Ху=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+2y=-7 xy=6     x=-7-2y Потставляем во второе (-7-2y)y=6 -7y-2y^2=6 Делим все на минус один 2y^2+7y+6=0 D=7^2-4*6*2=49-48=1 y=(-7-1)/4=-2 y=(-7+1)/4=3/2=1.5 Потставляем во x=-7-2y x=-3 x=-10
Гость:
x=-7-2y; (-7-2y)*y=6; -7y-2y^2=6; 2y^2+7y+6=0; D=49-4*12=1; y_1,2=(-7+-1)/4; y_1=-2;y_2=-3/2; x_1=6/(-2)=-3; x_2=6/(-3/2)=-4 Отв.(-3;-2);(-4;-3/2).
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