Произведя надлежащую замену и составив вспомогательное квадратное уравнение , решите систему с полным решением пожалуйста Х+2у=-7  Ху=6

Гость: Гость:

x+2y=-7 xy=6 x=-7-2y Потставляем во второе (-7-2y)y=6 -7y-2y^2=6 Делим все на минус один 2y^2+7y+6=0 D=7^2-4*6*2=49-48=1 y=(-7-1)/4=-2 y=(-7+1)/4=3/2=1.5 Потставляем во x=-7-2y x=-3 x=-10