помогите решить: Для 1 литра водорода (н.у.) рассчитайте а)массу б)количество вещества в) количество молекул г)число атомов.
Химия
помогите решить: Для 1 литра водорода (н.у.) рассчитайте а)массу б)количество вещества в) количество молекул г)число атомов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/22,4=0,044643 моль 0,044643*2=0,08928 г N=Nа*моль= 0,044643*6*10^23=0,267857*10^23 молекул число атомов соответсвенно в два раза больше:0,5357*10^23
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