помогите решить: Для 1 литра водорода (н.у.) рассчитайте а)массу б)количество вещества в) количество молекул г)число атомов.

Химия

помогите решить: Для 1 литра водорода (н.у.) рассчитайте а)массу б)количество вещества в) количество молекул г)число атомов.

Автор: Гость