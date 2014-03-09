длина экватора луны приближённо равна 10,9 тыс. км. чему равен диаметр луны?(результат округлите до сотен километров)
Математика
длина экватора луны приближённо равна 10,9 тыс. км. чему равен диаметр луны?(результат округлите до сотен километров)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=pi*D D=C/pi D=10,9/3.14=3,47
Гость:
Экватор разделить на Пи 3469,5777594033183197616660415208 км ~ 3469,58 км
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