войны россии с турцией и Ираном

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Восточный вопрос, заключавшийся в борьбе европейских стран за контроль над Азией, для России включал борьбу за черноморскую акваторию и проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Россия, как единственное православное государство Европы, считала защиту интересов единоверцев — южных славян, подданных Турции, — своей священной задачей. Первыe военныe столкновения XIX в. в рамках восточного вопроса происходили в ходе русско-иранской войны 1804—1813 гг. за господство в Закавказье и Прикаспии. Причиной конфликта послужила агрессия феодального Ирана против Грузии и других земель Закавказья, входивших в состав России в начале века. Иран и Турция, подстрекаемые Великобританией и Францией, стремились подчинить себе все Закавказье, поделив сферы влияния. Несмотря на то что с 1801 по 1804 г. отдельные грузинские княжества добровольно присоединились к России, 23 мая 1804 г. Иран предъявил России ультиматум о выводе русских войск из всего Закавказья. Поводом для начала русско-турецкой войны 1806—1812 гг., которую Турция развязала при поддержке Наполеона, послужило нарушение турками договора о свободном проходе русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы. В ответ Россия ввела войска в дунайские княжества — Молдавию и Валахию, находившиеся под управлением Турции. Россию в этой войне поддержала Великобритания. Основными сражениями стали боевые операции эскадры вице-адмирала Д.Н. Сенявина. Он одержал победы в Дарданелльском морском и Афонском сражениях 1807 г. Россия оказала помощь восставшей Сербии. На Балканском и Кавказском театрах боевых действий русские войска нанесли ряд поражений туркам. Перед войной с Наполеоном во главе русской армии стал М.И. Кутузов (с марта 1811 г.). В Рущукском сражении и в битве при Слободзее в 1811 г. на территории Болгарии он вынудил капитулировать турецкие войска. Война была выиграна. Результатом войны было присоединение к России Бессарабии, Абхазии и части Грузии и признание Турцией права самоуправления для Сербии.