войны россии с турцией и Ираном
Обществознание
войны россии с турцией и Ираном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восточный вопрос, заключавшийся в борьбе европейских стран за контроль над Азией, для России включал борьбу за черноморскую акваторию и проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Россия, как единственное православное государство Европы, считала защиту интересов единоверцев — южных славян, подданных Турции, — своей священной задачей. Первыe военныe столкновения XIX в. в рамках восточного вопроса происходили в ходе русско-иранской войны 1804—1813 гг. за господство в Закавказье и Прикаспии. Причиной конфликта послужила агрессия феодального Ирана против Грузии и других земель Закавказья, входивших в состав России в начале века. Иран и Турция, подстрекаемые Великобританией и Францией, стремились подчинить себе все Закавказье, поделив сферы влияния. Несмотря на то что с 1801 по 1804 г. отдельные грузинские княжества добровольно присоединились к России, 23 мая 1804 г. Иран предъявил России ультиматум о выводе русских войск из всего Закавказья. Поводом для начала русско-турецкой войны 1806—1812 гг., которую Турция развязала при поддержке Наполеона, послужило нарушение турками договора о свободном проходе русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы. В ответ Россия ввела войска в дунайские княжества — Молдавию и Валахию, находившиеся под управлением Турции. Россию в этой войне поддержала Великобритания. Основными сражениями стали боевые операции эскадры вице-адмирала Д.Н. Сенявина. Он одержал победы в Дарданелльском морском и Афонском сражениях 1807 г. Россия оказала помощь восставшей Сербии. На Балканском и Кавказском театрах боевых действий русские войска нанесли ряд поражений туркам. Перед войной с Наполеоном во главе русской армии стал М.И. Кутузов (с марта 1811 г.). В Рущукском сражении и в битве при Слободзее в 1811 г. на территории Болгарии он вынудил капитулировать турецкие войска. Война была выиграна. Результатом войны было присоединение к России Бессарабии, Абхазии и части Грузии и признание Турцией права самоуправления для Сербии.
Гость:
Важным объектом соперничества держав на Востоке являлся Иран. Английская дипломатия, стремясь расширить сферу своего влияния и ослабить позиции России, немедленно после неудачного для Ирана окончания русско-иранской войны 1804-1813 гг. начала подталкивать шаха Фатх-Али к новому выступлению против России. В 1814 г. был заключен англо-иранский договор об оказании материальной помощи Ирану в случае войны «с одним из европейских государств». Английские офицеры были приглашены обучать иранские войска, руководить строительством военных укреплений. Возлагая большие надежды на английскую помощь, иранские правящие круги решили первыми открыть военные действия против России. В июле 1828 г. иранские войска под командованием наследника престола Аббас-мирзы внезапно вторглись в Карабах и осадили Шушу. Одновременно некоторые бывшие азербайджанские ханы подняли мятежи против России в Шемахе, Гяндже и других местах. В течение июля-августа иранские войска заняли значительную часть Восточного Закавказья и подошли к Баку. Население Карабаха, Ширака и других районов, подвергшихся нашествию, оказало активное сопротивление. Вскоре были подтянуты и русские войска. В сражениях у Шамхора и под Гянджой основные силы Аббас-мирзы потерпели тяжелые поражния. В 1827 г. русские войска под командованием Паскевича заняли Ереванское и Нахчеванское ханства. Вместе с русскими воинскими частями в походе прняло участие армянское ополчение. После взятия русскими войсками Тебриза шахское правительство вступило в переговоры, на которых теперь стали настаивать и англичане, опасавшиеся, что продолжение войны приведёт к ещё большему усилению России на Востоке. 10 февраля 1828 г. в селении Туркманчай (около Тебриза) был подписан мирный договор. Он знаменовал усиление влияния России и укрепление ее позиций в Иране и сопредельных федельных странах. Шах признавал присоединение Ереванского и Нахчеванского ханств к России. По условиям договора только Россия могла иметь военный флот на Каспийском море. Иран уплачивал России контрибуцию в размере 20 млн. руб.серебром. Согласно трактату о торговле Россия получала в Иране льготы, соответствующие капитуляционному режиму, при помощи которых она пыталась овладеть рынками Северного Ирана.
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