Метан-Х-бензол. Веществом Х в цепочке превращений является: 1)этан 2)ацетилен 3)хлорметан 4)этилен
Химия
Метан-Х-бензол. Веществом Х в цепочке превращений является: 1)этан 2)ацетилен 3)хлорметан 4)этилен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)ацетилен 2CH4===>C2H2+3H2 3C2H2===>C6H6(реакция тримеризации,проходит при 450-500 гр.Цельсия,катализатор C актив.)
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