вычислите кооличество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8%.

Химия
вычислите кооличество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+NaOH=NaHSO4+H2O              1            1 масса щелочи в растворе=100Х0,08=8гр.;n(NaOH)=8:40=0,2моль;n(NaHSO4)=0,2моль
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