вычислите кооличество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8%.
Химия
вычислите кооличество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 8%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+NaOH=NaHSO4+H2O 1 1 масса щелочи в растворе=100Х0,08=8гр.;n(NaOH)=8:40=0,2моль;n(NaHSO4)=0,2моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция.вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция