для определения массовой доли оксида кальция в смечи его с карбонатом кальция образец смеси массой 0,8 г обработали избытком соляной кислоты.В результате выделился газ объемом 112мл(н.у.).Определите массовую долю оксида кальция...
Химия
для определения массовой доли оксида кальция в смечи его с карбонатом кальция образец смеси массой 0,8 г обработали избытком соляной кислоты.В результате выделился газ объемом 112мл(н.у.).Определите массовую долю оксида кальция в смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ будет давать карбонат хг 0,112л СаСО3+2НСІ=СаСІ2+Н2О+СО2 100 22,4л х=100*0,112/22,4=0,5г m(СаО)=0,8-0,5=0,3 w(СаО)=0,3/0,8=0,375 или 37,5%
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