для определения массовой доли оксида кальция в смечи его с карбонатом кальция образец смеси массой 0,8 г обработали избытком соляной кислоты.В результате выделился газ объемом 112мл(н.у.).Определите массовую долю оксида кальция...

Химия

для определения массовой доли оксида кальция в смечи его с карбонатом кальция образец смеси массой 0,8 г обработали избытком соляной кислоты.В результате выделился газ объемом 112мл(н.у.).Определите массовую долю оксида кальция в смеси.

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