Цех по производству посуды из стали выпускает ведра емкостью 15 и 20 литров.Причем ежедневно 20-литровых ведер выпускается в три раза больше,чем 15-литровых,а общий объем всех ведер составляет 675 л.Сколько ведер каждого вида в...
Математика
Цех по производству посуды из стали выпускает ведра емкостью 15 и 20 литров.Причем ежедневно 20-литровых ведер выпускается в три раза больше,чем 15-литровых,а общий объем всех ведер составляет 675 л.Сколько ведер каждого вида выпускается ежедневно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Решение: х - кол-во 15 литровых ведер, у - кол-во 20 литровых ведер. Можно составить два уравнения с двумя неизвестными и выразить одно неизвестное через другое. 15х + 20у = 675 у = 3х 15х + 60х = 675 х = 675 : 75 х = 9 (15 литровых ведер) у = 27 (20литровых ведер)
Гость:
х-15литровые y-20литровые рівняння 15х + 20у=675 у=3х 15х+60х=675 х=675:75 х=9 15літрових=9 відер 20літрових=27 відер
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