найдите площадь 3\4 круга, радиус которого равен 4.2 см. (число П округлите до десятых)
Алгебра
найдите площадь 3\4 круга, радиус которого равен 4.2 см. (число П округлите до десятых)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=π r2. S=3,1*4,2^2=54,684(см^2) площадь 3\4 круга= 54,684:4*3=41,013 см^2
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