В магазине проходит рекламная акция: при покупке пяти шоколадок «Везение» – шестая в подарок. Стоимость одной шоколадки 24 рубля. Какое наибольшее количество шоколадок «Везение» может получить покупатель, который готов потратит...
Алгебра
В магазине проходит рекламная акция: при покупке пяти шоколадок «Везение» – шестая в подарок. Стоимость одной шоколадки 24 рубля. Какое наибольшее количество шоколадок «Везение» может получить покупатель, который готов потратить на них не более 400 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*5=120 5+1 шоколадка 240 5+1 360 5+1 384 1 в итоге 19 шоколадок
Гость:
Максимум покупатель может получить 19 шоколадок "Везение". Он на это потратит 384 рубля, 16 у него останется.
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