Какое количество вещества соли может образоваться при сливании 100г 5% го раствора гидрогсида натрия с соляной кислотой?
Химия
Какое количество вещества соли может образоваться при сливании 100г 5% го раствора гидрогсида натрия с соляной кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(р-ра)=100г w(NaOH)=5% ню(NaOH)-? найдем массу NaOH: m(NaOH)=100*0,05=5г найдем кол-во в-ва NaOH: ню(NaOH)=5/40=0,125 моль по уравнению реакции NaOH+HCl=NaCl+H2O посчитаем ню(NaCl)=0,125 моль
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