Какое количество вещества соли может образоваться при сливании 100г 5% го раствора гидрогсида натрия с соляной кислотой?

Химия

Какое количество вещества соли может образоваться при сливании 100г 5% го раствора гидрогсида натрия с соляной кислотой?

Автор: Гость