что означает слово блисталица???

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что означает слово блисталица???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий пустяк Евгений Раевский ?   Блисталица-свет,яркость.Блеск
Гость:
Я блистаю!!!...Этот легко...корень и там любые выводы!!!
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