что означает слово блисталица???
История
что означает слово блисталица???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий пустяк Евгений Раевский ? Блисталица-свет,яркость.Блеск
Гость:
Я блистаю!!!...Этот легко...корень и там любые выводы!!!
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