В один сосуд вылили 200 г 5%-ного раствора некоторого вещества, 250г 10%-ного раствора того же вещества, затем добавили 80 г этого вещества и 120г воды. Вычислите массовую долю данного вещества в образовавшемся растворе.

Химия

В один сосуд вылили 200 г 5%-ного раствора некоторого вещества, 250г 10%-ного раствора того же вещества, затем добавили 80 г этого вещества и 120г воды. Вычислите массовую долю данного вещества в образовавшемся растворе.

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