В один сосуд вылили 200 г 5%-ного раствора некоторого вещества, 250г 10%-ного раствора того же вещества, затем добавили 80 г этого вещества и 120г воды. Вычислите массовую долю данного вещества в образовавшемся растворе.
Химия
В один сосуд вылили 200 г 5%-ного раствора некоторого вещества, 250г 10%-ного раствора того же вещества, затем добавили 80 г этого вещества и 120г воды. Вычислите массовую долю данного вещества в образовавшемся растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m в-ва 1 =200*0,05=10г m в-ва 2= 250*0,1=25г m в-ва 3= 10+25+80= 115г m р-ра3 = 200+250+80+120=650г w 3 =115/650*100%= 17,69%
Гость:
масса вещ-ва в 1-ом растворе:200Х0,05=10гр. масса вещ-ва в 2-ом р-ре:250Х0,1=25гр. всего вещества=10+25+80=115гр.-в конечном р-ре масса конечного р-ра=200+250+80+120=650гр. массовая доля=115:650=0,177(17,7%)
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