Две тыквы весят а кг. Первая тыква весит bкг. Во сколько раз вторая тыква тяжелее первой?

Математика

Две тыквы весят а кг. Первая тыква весит bкг. Во сколько раз вторая тыква тяжелее первой?

Автор: Гость