Две тыквы весят а кг. Первая тыква весит bкг. Во сколько раз вторая тыква тяжелее первой?
Математика
Две тыквы весят а кг. Первая тыква весит bкг. Во сколько раз вторая тыква тяжелее первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a/(a-b) раз тяжелее тыква чем другая тыква
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