рабочий в 1 день собрал 36 деталей,а во 2 день 30 деталей.на эту работу он затратил 11 часов,собирая каждый час одинаковое каличество деталей.сколько часов собрал детали рабочий в первый день и во второй день?

Математика
рабочий в 1 день собрал 36 деталей,а во 2 день 30 деталей.на эту работу он затратил 11 часов,собирая каждый час одинаковое каличество деталей.сколько часов собрал детали рабочий в первый день и во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+36=66 число деталей за 11 часов 66/11 = 6 деталей за час 36/6 = 6 часов в первый день 30/6 = 5 часов во второй день  
Гость:
36+30=66 деталей собрал всего 66/11=6 деталей за 1 час 36/6=6 часов работал 1 день 30/6=5 часов работал второй день
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