рабочий в 1 день собрал 36 деталей,а во 2 день 30 деталей.на эту работу он затратил 11 часов,собирая каждый час одинаковое каличество деталей.сколько часов собрал детали рабочий в первый день и во второй день?

Математика

рабочий в 1 день собрал 36 деталей,а во 2 день 30 деталей.на эту работу он затратил 11 часов,собирая каждый час одинаковое каличество деталей.сколько часов собрал детали рабочий в первый день и во второй день?

Автор: Гость