Марат занимается в музыкальной школе 2 дня в неделю по 45 мин и 3 дня по 90 мин. Сколько времени в неделю занимается Марат в музыкальной школе ? Ответ вырази в часах и в минутах.

Математика
Марат занимается в музыкальной школе 2 дня в неделю по 45 мин и 3 дня по 90 мин. Сколько времени в неделю занимается Марат в музыкальной школе ? Ответ вырази в часах и в минутах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*45=90 минут за 2 дня 3*90=270 минут за 3 дня 270+90=360 минут=6 часов   Условие 2 дня-?, по 45 минут 3дня-? ,по 90 минут ВСего(можно поставить скобку)-? мин.,часов
Гость:
1) 2*45=90(мин)-2 дня по 45 мин 2) 3*90=270(мин)-3 дня по 90 мин 3)90+270=360(мин)- всего в минутах 4)360/60=6(ч) - всего в часах
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