Марат занимается в музыкальной школе 2 дня в неделю по 45 мин и 3 дня по 90 мин. Сколько времени в неделю занимается Марат в музыкальной школе ? Ответ вырази в часах и в минутах.

Математика

Марат занимается в музыкальной школе 2 дня в неделю по 45 мин и 3 дня по 90 мин. Сколько времени в неделю занимается Марат в музыкальной школе ? Ответ вырази в часах и в минутах.

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