бассеин имеет прямоугольную форму.Одна из его сторон на 6 метров больше другой.Он окружен дорожкой,ширина которой 0,5 метров.Найдите стороны бассейна,если площадь окружающей его дорожки 15 метров в квадрате. Очень прошу решите!...

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Сначала всё обозначим: ширина бассейна по условию х; длина бассейна х+6; ширина прямоугольника,в котором находится бассейн, х + 1 (добавилось по 0,5 м с каждой стороны за счёт дорожки); длина этого же прямоугольника х + 7 (также добавилось по 0,5 м с двух сторон за счёт дорожки). Дальше из площади большого прямоугольника вычитаем площадь малого(бассейн) и получаем разницу 15 кв.метров - площадь всей дорожки по условию: (x+7) *(x+1) - (x+6) * x = 15 x^2 + x + 7x - x^2 - 6x = 15 2x=8 x=4(ширина бас.); 4+6=10 (длина бас.).