бассеин имеет прямоугольную форму.Одна из его сторон на 6 метров больше другой.Он окружен дорожкой,ширина которой 0,5 метров.Найдите стороны бассейна,если площадь окружающей его дорожки 15 метров в квадрате. Очень прошу решите!...

Алгебра
бассеин имеет прямоугольную форму.Одна из его сторон на 6 метров больше другой.Он окружен дорожкой,ширина которой 0,5 метров.Найдите стороны бассейна,если площадь окружающей его дорожки 15 метров в квадрате. Очень прошу решите!!! Умоляю!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала всё обозначим: ширина бассейна по условию  х; длина бассейна  х+6; ширина прямоугольника,в котором находится бассейн, х + 1 (добавилось по 0,5 м с каждой стороны за счёт дорожки); длина этого же прямоугольника х + 7 (также добавилось по 0,5 м с двух сторон за счёт дорожки). Дальше из площади большого прямоугольника вычитаем площадь малого(бассейн) и получаем разницу 15 кв.метров - площадь всей дорожки по условию: (x+7) *(x+1) - (x+6) * x = 15 x^2 + x + 7x - x^2 - 6x = 15   2x=8     x=4(ширина бас.);        4+6=10 (длина бас.).
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