Блиц турнир : Три арбуза весят вместе а кг. Первый арбуз весит b кг, а второй на с кг тяжелее первого. Сколько весит третий арбуз?
Математика
Блиц турнир : Три арбуза весят вместе а кг. Первый арбуз весит b кг, а второй на с кг тяжелее первого. Сколько весит третий арбуз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый=В второй=В+С третий=А- В-(В+С)
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