Блиц турнир : Три арбуза весят вместе а кг. Первый арбуз весит b кг, а второй на с кг тяжелее первого. Сколько весит третий арбуз?

Математика

Блиц турнир : Три арбуза весят вместе а кг. Первый арбуз весит b кг, а второй на с кг тяжелее первого. Сколько весит третий арбуз?

Автор: Гость