На школьный праздник пригласили 60 пятиклассников.Некоторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось, что на празднике присутствует 7 пятых от числа приглашенных. сколько человек пришло на школьных праздник ?

Математика
На школьный праздник пригласили 60 пятиклассников.Некоторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось, что на празднике присутствует 7 пятых от числа приглашенных. сколько человек пришло на школьных праздник ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 пятиклассников 60*7/5 = 84 человека всего 84-60=24 родителя 84 человека
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