На школьный праздник пригласили 60 пятиклассников.Некоторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось, что на празднике присутствует 7 пятых от числа приглашенных. сколько человек пришло на школьных праздник ?

Математика

На школьный праздник пригласили 60 пятиклассников.Некоторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось, что на празднике присутствует 7 пятых от числа приглашенных. сколько человек пришло на школьных праздник ?

Автор: Гость