напишите предложение с антонимами (доброе слово - грубое слово)!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
напишите предложение с антонимами (доброе слово - грубое слово)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброе слово - друг, грубое слово - враг. P.S. всё гениальное просто)) 
Гость:
Есть доброе слово-любовь,есть грубое слово-ненависть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти словосочетания в предложном падеже со словом нежность.
Ответить
Химия
напишите уравнение термического разложения нитратов : калия, меди (II), серебра. Составьте схемы электронного баланса
Ответить
Русский язык
Люди плз помогите написать сочинение по обществознанию я - бизнесмен
Ответить
Українська література
Откуда пришли первые люди на территорию Северной Америки?
Ответить
Українська література
Крупный портовый город Филадельфии?
Ответить