напишите предложение с антонимами (доброе слово - грубое слово)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
напишите предложение с антонимами (доброе слово - грубое слово)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброе слово - друг, грубое слово - враг. P.S. всё гениальное просто))
Гость:
Есть доброе слово-любовь,есть грубое слово-ненависть.
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Українська література
Українська література