Откуда пришли первые люди на территорию Северной Америки?

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1Первые люди (индейские племена, мигрировавшие из Сибири на Аляску) заселили территорию США около 10 тыс. лет назад, а их потомки оставались преобладающим этническим компонентом до конца XVII века Древнейшие человеческие останки в Америке, по мнению некоторых антропологов, имеют не «индейские» черты лиц. На основании этого археологи Вальтер Невеш и Эктор Пуччарелли сформулировали гипотезу об «аборигенах Америки», прибывших в Америку на несколько тысяч лет ранее индейцев (носителей американоидной расы), и позднее ассимилированных или истреблённых ими.-2 считалось, что люди культуры кловис, названные так в честь города в штате Нью-Мексико, где впервые были найдены остаткиих технологии изготовления орудий труда, были первыми поселенцами, освоившими территорию Северной Америки 3 Насколько известно побережье Америки было открыто примерно тысячу лет назад норманнами (плавание Лейфа Эрикссона – 1000 год нашей эры). Однако поселения норманнов в Америке («Винланд») были недолговечными и почти не оставили следов.4Одна из версий (по мнению ученых США): еще в прошлом столетии было известно, что у всех индейцев Северной Америки только две группы крови – первая и вторая, а у индейцев Южной Америки – только первая. С помощью анализа ДНК удалось выяснить – первыми людьми, доплывшими до Америки и положившими начало индейским народам были 70 мужчин со своими семьями в количестве не более 200 человек – очевидно, одно племя, объединенное общим родством. Гены, близкие генам американских индейцев, сегодня можно обнаружить у представителей коренных народов Сибири. Когда же люди заселили Америку и откуда пришли?? Версии очень много