Диалог на любую. тему. только со смыслом..
Қазақ тiлi
Диалог на любую. тему. только со смыслом..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я:я приглашен в гости сегодня вечером.что можно подарить красивой даме? продавец:один момент пожалуйста...я вам сейчас помогу.красные розы определенно ей понравятся. я:сколько они стоят? продавец:80 рублей за штуку. я:хорошо я возьму их
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