Диалог на любую. тему. только со смыслом..

Гость: Гость:

я:я приглашен в гости сегодня вечером.что можно подарить красивой даме? продавец:один момент пожалуйста...я вам сейчас помогу.красные розы определенно ей понравятся. я:сколько они стоят? продавец:80 рублей за штуку. я:хорошо я возьму их