в первой канистре в 5 раз больше бензина чем во второй,весь бензин из них вылили в бензобак.Если в бензобак долить ещё 7 литров,он будит полным.Сколько литров было в каждой канистре,ёмкость бензобака 55 литров.

Гость: Гость:

Пусть -1 канистра - 5x (так как в 5 раз больше чем во второй) то 2 канистра - x. в бензобаке 55 литров, но после того как в нее вылили весь бензин из двух канистр там не хватило 7 литров до края. Значит получилось в бензобаке 55-7=48 (л.). Можем составить уравнение (сложив первую канистру и вторую) 5x+x=48 6x=48 x=48:6 x=8 (л) - во второй канистре! А так, как в первой в 5 раз больше, то 8*5=40 (л) - вторая канистра!