а)в энциклопедии сказано,что масса бурого медведя равна приблизительно 750кг. это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра.чему приблизительно равна масса африканского с...

Математика

а)в энциклопедии сказано,что масса бурого медведя равна приблизительно 750кг. это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра.чему приблизительно равна масса африканского слона и чему равна масса тигра? б)масса бурого медведя составляет 3/4(три четвертых) массы белого медведя, а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.чему равна масса бегемота?

Автор: Гость