а)в энциклопедии сказано,что масса бурого медведя равна приблизительно 750кг. это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра.чему приблизительно равна масса африканского с...
Математика
а)в энциклопедии сказано,что масса бурого медведя равна приблизительно 750кг. это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра.чему приблизительно равна масса африканского слона и чему равна масса тигра? б)масса бурого медведя составляет 3/4(три четвертых) массы белого медведя, а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.чему равна масса бегемота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1) 750*10=7500(кг) масса африканского слона 2) 750-480=270(кг)масса тигра. 2 задача масса белого медведя - х масса бурого медведя х:4*3=3х\4 масса бегемота 3х\4*4=3х
Гость:
750*10=7500кг -масса африканского слона 750-480=270кг- масса тигра
Гость:
750*10=7500КГ МАССА СЛОНА.750-480=270кг масса тигра
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