В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических реакций можно различить эти вещества?
Химия
В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических реакций можно различить эти вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в три пробирки+ хлорид железа (3). Где фиолетовый р-р - там фенол. В две пробирки+гидроксид меди. Где ярко-синий р-р - там глицерин
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