В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических  реакций можно различить эти вещества?

Химия
В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических  реакций можно различить эти вещества?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в три пробирки+ хлорид железа (3). Где фиолетовый р-р - там фенол. В две пробирки+гидроксид меди. Где ярко-синий р-р - там глицерин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кр...
Ответить
Химия
расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель, что процессы окисления, восстановления. K2MnO4+Cl2=KMnO...
Ответить
Математика
Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки.   9*3+45:9=72                6*16-8*2=80 9*3+45:9=32                6*16-...
Ответить
Экономика
информатика в играх и задачах 3класс,часть 2 (Горячев,Горина) упр 10
Ответить
Математика
Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км. Протяженность части реки, протекающей по территории Казахстана, равна 1400 км. Какая часть реки проте...
Ответить